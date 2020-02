Sporting venció a Urunday y se metió en la Liguilla

En la cancha de Larre Borges, Defensor Sporting le ganó 80-78 a Urunday Universitario. La victoria en el desempate le dio a los fusionados el sexto lugar en la clasificación general y se metieron en la Liguilla. Con la derrota, los universitarios jugarán el Reclasificatorio.

Los seis de la Liguilla –Malvín, Olimpia, Nacional, Trouville, Hebraica y Sporting– estarán clasificados a los futuros play off y jugarán por ver cómo terminan en las posiciones; los del Reclasificatorio (Goes, Aguada, Biguá, Capitol, Sayago y Urunday) jugarán por dos puestos, que serán el séptimo y octavo lugar en los cuartos de final, pero además lo harán por no quedar últimos y descender a El Metro.