Tras el receso, esta semana vuelve la Liga Uruguaya de Básquetbol

Luego del descanso y el parate por la participación de la selección en las clasificatorias para la Americup, la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) retomará su camino esta semana, con el inicio de la Liguilla y el Reclasificatorio.

Malvín, Olimpia, Trouville, Nacional, Hebraica y Macabi, y Defensor Sporting son los seis que jugarán la Liguilla, a la que arrastraron la mitad de los puntos conseguidos en el año (estos equipos, una vez terminada esta rueda, sabrán en qué lugar avanzan a los play off). La parte de arriba de la LUB comenzará el viernes y tendrá en la primera fecha los siguientes partidos: Malvín-Sporting, Nacional-Olimpia y Trouville-Macabi, en todos los casos oficiando de locales los mencionados en primer término. Los tres encuentros arrancarán a las 20.10. Esa misma noche y en idéntico horario, con televisación de VTV, jugarán Biguá y Goes en Villa Biarritz, en un partido correspondiente al Reclasificatorio, que empezará este jueves.

Los seis de abajo son Urunday Universitario, Goes, Aguada, Biguá, Capitol y Sayago, que también pasaron con la mitad de los puntos conseguidos. En este caso el desafío es doble: por un lado, meterse en los dos primeros lugares y así acceder como séptimo y octavo a los play off; por otro, no ser el último, posición que implica el descenso. Esta parte del torneo será a una rueda. La primera fecha se abrirá el jueves a las 20.10 con los cruces Urunday-Sayago y Aguada-Capitol. Los aguateros serán locales en su cancha, pero los estudiosos del Prado no podrán jugar en su escenario –aún no hay una cancha definida– porque fueron sancionados con la quita de dos puntos y cinco fechas de cierre de cancha debido a los incidentes ocurridos entre su hinchada al finalizar el partido con Defensor Sporting.

La LUB ya fijó la segunda etapa de esta parte de la temporada. Durante el fin de semana no habrá básquetbol y la actividad volverá el lunes 2 de marzo, un día después de la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay.