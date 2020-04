Carlo Ancelotti a quienes sólo piensan en que retorne el fútbol: “Son una mierda”

El italiano Carlo Ancelotti, técnico multicampeón con Milan, Real Madrid y Chelsea, entre otros, y que hoy entrena al Everton inglés, habló con Il Corriere dello Sport y fue durísimo con quienes están empecinados en la vuelta de los torneos europeos sin tener en cuenta la crisis que está provocando la pandemia del coronavirus: “El fútbol ahora cuenta cero. Sólo es importante resolver esta situación. Luego vendrá el resto”, comentó en ese medio italiano. Además, molesto por la situación que sacude al mundo, Carletto fue más lejos: “Si es posible continuar la temporada desde donde se quedó, será bueno. De lo contrario, amén. Aquellos que insisten en hablar de la preparación y de cuántas semanas de entrenamiento se necesitarán me hacen reír. Son una mierda”.

Entre la postura de Ancelotti y la de quienes consideran que el fútbol es un negocio que tiene que seguir sí o sí, el abanico es grande: futbolistas que donan millones de dólares para atender las diferentes necesidades, equipos que envían a sus planteles al seguro de desempleo, millonarios futbolistas que deciden rebajarse los salarios para alivianar las cajas (siempre gordas) de sus respectivos clubes, hasta los que siguen jugando, como la liga de Bielorrusia; también se ha llegado a hablar de períodos de pases donde se barajan cifras obscenas por jugadores sanos mientras otros, que no son pocos, sufren el coronavirus en sus propios cuerpos.

Las cadenas de televisión presionan, las diferentes ligas se sienten obligadas a buscar formas y fechas para que el espectáculo vuelva. Están quienes desean jugar, los que no respetan la cuarentena y los que tienen miedo hasta de perder la vida. Todos en el mismo lodo.

Vestite que entrás

“Hoy la prioridad es la salud y cómo limitar la infección. Todo lo demás es secundario. No me preocupa cuándo se comenzará de nuevo ni cuándo acabará la temporada” fue otra de las declaraciones de Ancelotti. El director técnico de Everton parece tener novedades, porque en la Premier League se empezaron a barajar fechas de reinicio.

En Inglaterra se sabe que el campeón será Liverpool: es prácticamente imposible que le descuenten 25 puntos en 27 disponibles. Pero como las ligas no viven sólo de campeones –aunque no lo creas–, los jefes del fútbol inglés tienen un plan: jugar del 2 de mayo al 12 de julio. La complejidad de la idea es que los dirigentes de la Premier exigirían que cada club aislara a sus jugadores, mantenerlos concentrados todo ese tiempo y que sólo salgan a jugar los encuentros, obviamente a puertas cerradas. Los dueños de los derechos de transmisión, mientras se frotaban las manos, aseguraron que, de ser así, televisarían todos los partidos.

En España el panorama no está tan fácil. Primero, porque es uno de los países más azotados por el Covid-19. Segundo, y estrictamente relacionado con el juego, porque La Liga anunció que no se jugará al fútbol ni en abril ni en mayo, y que la fecha límite para volver es el 27 de junio. Esta fecha para España, donde Barcelona es líder, dos puntos por encima de Real Madrid a falta de 11 fechas, sería el tope de espera. Si no se puede jugar antes, la temporada quedaría trunca. En el correr de esta semana puede haber novedades al respecto.

Italia es el otro gran afectado por la pandemia del coronavirus. Como fueron públicos varios idas y vueltas entre los clubes, donde cada uno manejaba por su cuenta las fechas para volver a la normalidad, el ministro de Deportes italiano, Vicenzo Spadafora, salió al cruce: “Los clubes cometieron errores cuando llegó el momento de parar. Reanudar los partidos el 3 de mayo no es realista. Espero que las peticiones vayan acompañadas de un gran deseo de cambio. Las grandes empresas viven en una burbuja, más allá de sus posibilidades, empezando por los salarios millonarios que pagan a los jugadores. Tienen que entender que nada, después de esta crisis, volverá a ser como antes”.

La Bundesliga alemana, por su parte, seguirá en suspenso hasta fines de abril. Christian Seifert, presidente de la Deutsche Fußball Liga, declaró en la misma dirección que el ministro tano. “Tenemos que esperar a que vuelva a ser posible jugar con normalidad. No sólo por el interés futbolístico, sino también por el conjunto de los ciudadanos”, declaró, luego de comentar que jugar con público no es una opción en ninguno de los casos.

En Francia, de momento, no hay más novedades que técnicos solicitando que la temporada reaparezca cuando las autoridades sanitarias lo estipulen y que, de ser necesario, la Ligue 1 culmine en diciembre.