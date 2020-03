El plan para el fútbol femenino uruguayo 2020

Esta puede ser una crónica de lo que no fue. Los campeonatos de fútbol femenino de primera y segunda divisional estaban previstos para comenzar el último domingo de marzo. Esa fecha tenía en cuenta que el Campeonato Sudamericano sub 20 iba a culminar el domingo 22 y, como todas las futbolistas de esa edad y de ese buen nivel ya juegan en los equipos mayores de los clubes, se había decidido esperar a que se reintegraran.

La pandemia de coronavirus resolvió en forma negativa ambas previsiones: el Sudamericano se suspendió cuando ya estaba para jugarse la fase final, a la cual la selección celeste clasificó junto a Brasil, Venezuela y Colombia. A su vez, la fecha de comienzo de la temporada interna de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) encuentra a esta cerrada y con la mayoría de sus funcionarios en el seguro de paro. Obviamente, no hay fecha previsible a la vista.

De todas maneras, aunque el comienzo de la actividad se frustró, se puede atisbar con un grado alto de aproximación cómo será esa temporada, cuántas divisionales habrá en las categorías mayores y en las juveniles. Sin embargo, algunas cuestiones no terminaron de cerrar: todavía no habían expirado los plazos para confirmar participaciones de clubes –sobre todo de la segunda división y de las divisiones juveniles sub 19 y sub 16– cuando se suspendió toda actividad directriz en el ámbito de la AUF. La temporada será similar a la de 2019: en mayores habrá divisionales A y B, mientras que en divisiones juveniles se harán torneos sub 16 y sub 19.

La creación de la Divisional C –muy bien planificada antes de comenzar la temporada pasada, previendo quiénes quedarían en la B y quiénes bajarían– no funcionó: no hubo una cantidad de clubes nuevos que la hicieran viable. Este fracaso parcial, en tanto no se dio el crecimiento estimado, debe tener explicaciones que deberán analizarse, en tanto no se condice con los avances que se registran en la práctica del fútbol femenino en todos los órdenes.

Dos divisiones juveniles

Al igual que en la temporada pasada habrá torneos en las divisiones juveniles sub 19 y sub 16. En la primera podría haber 20 equipos, aunque faltaba confirmar algunos cuando se postergó toda la actividad, y se estima que habrá 19 para la divisional de las más chicas. Si todos los números de equipos dados en esta nota se confirman, habría un leve aumento en la cantidad de clubes participantes.

En la temporada pasada, cuando se registró un crecimiento muy marcado, hubo un total de 59 equipos, y en la próxima habría 63 (diez en primera, 14 en segunda, 20 en sub 19 y 19 en sub 16).