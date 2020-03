Juegos Olímpicos no se suspenden

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 son la gran gesta deportiva del año. Programados para disputarse entre el 24 de julio y el 9 de agosto, están en jaque por el crecimiento mundial del coronavirus. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) comunicó que continuará con su preparación porque, a cuatro meses de que den inicio, aún no es momento de tomar “decisiones drásticas”, según lo expuso en un comunicado de prensa. En ese anuncio el COI aseguró que evaluará constantemente el brote de Covid-19.

A tono con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el COI convocó una reunión virtual. Si bien el comunicado, expuesto por Thomas Bach, presidente del COI, deja claro que “la salud y bienestar de todos los implicados en las preparaciones de Tokio 2020 son nuestra principal preocupación, y se están tomando todas las medidas posibles para proteger a atletas, entrenadores y equipos de apoyo”, por otro lado “anima a todos los deportistas a seguir preparándose para Tokio lo mejor que puedan”, algo que, en principio, suena bastante contradictorio.

La situación no queda ahí. A Tokio se clasificaron poco más de 50% de deportistas. Esto quiere decir que, como el COI decide continuar la marcha, deberá reprogramar todas las etapas de clasificación que faltan, algo que deberá hacer en conjunto con las federaciones internacionales atendiendo las diferentes realidades continentales y nacionales. Como no será nada fácil hacer coincidir la vida de los países y sus agendas deportivas, el COI maneja posibilidades de todo tipo: reprogramar, claro, pero también aumentar el sistema de invitaciones para los atletas cuyas clasificaciones no pueden desarrollarse porque el tiempo y el Covid-19 no lo permitirían.