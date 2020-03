La Liga Uruguaya de Básquetbol esperará hasta el 31 de marzo

Dirigentes de clubes y neutrales de la Federación Uruguaya de Basket-Ball se reunieron para analizar el destino de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2019-2020. Por los clubes estuvieron presentes representantes de los seis equipos de la Liguilla –Olimpia, Malvín, Nacional, Trouville, Sporting y Macabi– y los dos clasificados a los play off por el Reclasificatorio: Aguada y Urunday Universitario.

La resolución más importante fue la de esperar hasta el 31 de marzo para decidir si se continúa o se da por finalizada la temporada. Ese día se volverán a reunir y, luego de analizar la situación y el desarrollo del coronavirus en el país, tomarán la decisión en conjunto con la Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Salud Pública.

Si se decide que la LUB continúe, no se podrá jugar antes del 13 de abril, que es la fecha impuesta por el gobierno nacional. Teniendo en cuenta que los equipos deben entrenar y recibir a los jugadores extranjeros –la mayoría fueron cortados–, la LUB se reanudaría a principios de mayo. La vuelta del básquetbol tendrá sólo la última fecha de la Liguilla, porque también se decidió no jugar la última fecha del Reclasificatorio, por lo que Aguada será el siete y Urunday el ocho, y sólo resta saber el orden de los seis primeros para armar los cruces de los play off.