Si me permiten la licencia: La mayoría de los clubes de Primera División adelantarán la licencia de los futbolistas

Varios clubes, 13 de los 16 de la Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), han elegido utilizar el recurso de adelantar la licencia a sus jugadores a partir de hoy para evitar el envío al seguro de paro, cosa que sí harán –o ya hicieron– los otros tres, en una medida que seguramente perjudicará a más de un futbolista.

El recurso de adelantar las licencias desde el 1° de abril fue un planteo concebido desde la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que de manera muy conciliadora, y a sabiendas de que estaban cediendo parte de sus derechos para encontrar una solución general, acordaron esto para salir del paso con diez días de licencia. La idea era que los clubes se hicieran cargo del sueldo de marzo y que la licencia empezara a correr en abril, de modo tal que frente a un posible retorno de las actividades el 13 de abril quedara casi todo resuelto.

Nacional y Peñarol, tras reunirse sus presidentes con el titular de la AUF, Ignacio Alonso, y representantes de la Mutual, tomaron la punta en manifestar su aceptación de resolver por lo menos diez días de esta situación crítica adelantando la licencia, pero haciéndolo ya, desde hoy.

El presidente de la Mutual, Michael Etulain, manifestó a Garra que el gremio de los futbolistas espera ver cómo reacciona la AUF con el Fondo de Garantías, y asimismo si los clubes se hacen cargo de los contratos que no puedan ir al seguro de paro. “Está todo en proceso. Por todo esto es que se pensó en las licencias, para ganar tiempo y hacer algo realmente pensado y no un parche, como siempre”.

Etulain confirmó que Nacional, Peñarol, Liverpool, Wanderers, Rentistas, Torque, Deportivo Maldonado, Cerro Largo, Fénix, Boston River, River Plate, Progreso y Cerro son los clubes que adelantarán la licencia a partir de hoy. La licencia tiene la ventaja de que abarca efectivamente a cada uno de los futbolistas, mientras que el seguro de paro genera una situación mucho más complicada. Asimismo, Alonso manifestó en Subrayado que “cada caso es especial. Para el caso particular de los jugadores buscamos una fórmula general para que las instituciones puedan adherirse”.

El presidente de la AUF hizo ver que se ganarán diez días para seguir haciendo gestiones ante los entes que corresponda para flexibilizar las condiciones y que se pueda incorporar a más jugadores al seguro de paro, que por ahora parece ser la solución que ven los dirigentes.

A seguro se lo llevaron preso

En el programa Derechos exclusivos, el secretario de la Mutual, Mitchell Duarte, dijo que hay jugadores a los que por haber firmado contrato recientemente no les corresponde seguro de paro. La Mutual está trabajando para que ninguno de ellos quede sin cobertura. Etulain expresó a Garra que “esos datos son los que estamos pasando en limpio, ya que había muchos futbolistas que habían firmado contrato la semana pasada y no se los registró, y por ende aún no se les dio el alta en el BPS, razón por la que no están habilitados para acceder al seguro por desempleo”.

Defensor Sporting, Danubio y Plaza Colonia son algunos de los clubes que se adelantaron y enviaron a sus futbolistas y cuerpos técnicos al seguro de paro, en una acción que, como se desprende, es anterior a la solución que tiene que ver con las licencias, cuya fecha de inicio también fue consensuada con la Mutual. De los clubes de la B aún no hay una resolución general, y recién hoy habrá novedades, aunque algunas instituciones, como Atenas de San Carlos, ya han manifestado su intención de seguir por el camino del seguro de paro.

Como ya ha sido informado en Garra, hay por lo menos dos posibles escenarios para el retorno de la actividad futbolística, y por ende la normalización de las retribuciones laborales. El primero de ellos es que el 13 de abril se libere la posibilidad de espectáculos deportivos, y ello, más allá de que el campeonato no se reanude de inmediato, dejaría las cosas tal como estaban planteadas, sólo con la modificación de las licencias.

El segundo escenario es que no haya posibilidades de retomar las prácticas deportivas y los espectáculos públicos en esa fecha y que haya que diferir la posibilidad de volver a las canchas. Allí habría que reprogramar las competencias, resolver cómo se juega y buscar las soluciones que correspondan para los trabajadores del fútbol.