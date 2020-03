UEFA: sin fechas para las finales de la Champions y la Europa League

No es momento para el juego, eso es sabido, y también es conocida una de sus consecuencias: no se sabe cómo y cuándo reprogramar los diferentes torneos. Por eso la UEFA informó que las finales de la Champions y la Europa League no tienen fecha. La UEFA había calculado que podrían jugarse a finales de junio, pero ante el avance del Covid-19 en Europa ahora decidieron suspender la decisión hasta nuevo aviso.