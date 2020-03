Uruguay-Brasil va a las 21.15 en San Luis

Uruguay y Brasil se enfrentarán este jueves por la cuarta y penúltima etapa del grupo B del Campeonato Sudamericano femenino sub 20, y para las uruguayas es el encuentro que, en lo previo, presenta mayores dificultades, en tanto el rival ha sido la selección campeona en las ocho ediciones pasadas.

Ambos equipos ganaron en sus dos presentaciones anteriores, Uruguay 3-2 a Chile y 4-2 a Paraguay, mientras que Brasil triunfó las dos veces 3-0, ante Perú primero y luego contra Paraguay.

Estas generaciones ya se encontraron en el torneo sub 17 de 2018 y el antecedente es válido porque registró un hito para las celestes: fue la primera vez que se le ganó a Brasil tomando en cuenta las tres categorías, mayores, sub 17 y sub 20. De aquel equipo que ganó 2-1 están en el plantel actual Maytel Costa (Colón), Sofía Ramondegui (Palmirense), Daniela Olivera (Nacional), Karol Bermúdez (Liverpool), Sasha Larrea (Peñarol), Deyna Morales (San Jacinto Rentistas), Esperanza Pizarro (Palmirense), Valentina Morales (Murcia) y la golera Brisa da Silva (Colón).

Las posiciones tienen a Brasil y a Uruguay con 6 puntos en dos partidos jugados, a Paraguay con 3, a Chile con 1 (paraguayas y chilenas van tres partidos jugados) y a Perú con 1.

El preliminar de este jueves a las 19.00 será entre Perú y Paraguay. Si empatan, brasileñas y uruguayas quedarán clasificadas antes de jugar entre sí, porque ni peruanas ni paraguayas llegarían a los seis puntos con que quedaría un posible perdedor del partido de fondo.

Las peruanas deben ganar sus dos últimos partidos para pelear la clasificación. El partido de fondo comenzará a las 21.15 en el estadio Funes de San Luis. Se puede ver por DirecTV.