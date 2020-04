El fútbol postergado: Recomiendan aplazar el Mundial femenino sub 20

La FIFA recomendó, días atrás, postergar el comienzo de la Copa del Mundo sub 20 femenina, que estaba prevista para empezar a fines de agosto de 2020 y finalizar a principios de setiembre. Las fechas exactas nunca fueron determinadas. El organismo rector del fútbol mundial ha destacado que, al programarlo para jugarse en Costa Rica y Panamá, sería “la primera vez que un torneo juvenil de la FIFA tenga dos sedes, y el segundo certamen de la FIFA en hacerlo después de la Copa del Mundo (masculina) de la FIFA 2002 Corea-Japón”.

Más allá de esos datos anecdóticos, tras la recomendación realizada por el grupo de trabajo FIFA-Confederaciones, “para abordar las consecuencias de la pandemia de covid-19”, los comités organizadores locales de Costa Rica y Panamá apoyaron esa recomendación “anteponiendo el bienestar y la salud de todos los involucrados en este evento por encima de todo” y considerando que “es una recomendación responsable y realista ante la situación de emergencia sanitaria que vive el mundo, cuyo control es incierto”. Los comités organizadores de los dos países centroamericanos finalizaron su documento expresando que “quedan a la espera de la ratificación oficial por parte de FIFA de dicha recomendación, que se dará en el momento oportuno”.

Lo que falta definir

El Campeonato Sudamericano que debió clasificar a dos selecciones y que fue realizado en su primera fase de grupos en las ciudades argentinas de San Juan y San Luis debió interrumpirse por el comienzo de la pandemia en la zona. La última etapa ‒a puertas cerradas‒ se disputó el sábado 14 de marzo. Quedaron clasificadas para jugar por los dos cupos mundialistas las selecciones de Venezuela y Colombia por el grupo A, además de Brasil y Uruguay por el B. Como segundas de su grupo con 9 puntos, las celestes deben debutar ante las venezolanas, que hicieron suyo el otro grupo con 10 unidades. Conmebol había previsto que la disputa de la fase final se jugara a principios de julio teniendo la información que marcaba para fines de agosto la Copa del Mundo que, ahora, entró en zona de duda pero seguramente será postergada

En el mismo momento de tomar esa decisión provisoria sobre el torneo sub 20 se había definido que el Sudamericano sub 17 se disputaría en nuestro país ‒ya no en Venezuela como estuvo fijado desde tiempo atrás‒ desde el 15 de abril, cosa que no sucederá. El jueves 19 de marzo se pasó ese torneo para “fines de agosto o principios de setiembre”, según una resolución tomada por el Consejo de la Conmebol. ¿Podrá jugarse en esa fecha? La Copa del Mundo de esa categoría sigue fijada para comenzar en India entre el 2 y el 21 de noviembre de este año.