Los árbitros de la AUF procuran solucionar el desempleo

Marcelo de León, el presidente de los árbitros que trabajan en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya había manifestado la preocupación que los estaba envolviendo: “A partir del 1° de abril nos mandaron a todos al seguro de paro, pero de hecho nosotros ya sabíamos, por la cantidad de jornales, que no nos correspondía, así que por ello solicitamos una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], porque precisábamos de soluciones”.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) había aclarado días atrás que en las condiciones actuales del pase a seguro de desempleo especial, con el grado de flexibilidad que plantearía el MTSS, “en el caso de los árbitros, por cómo está la reglamentación hoy en día, no entraría ninguno al seguro de paro”.

De León manifestó que tras reunirse con el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, se abre un período de espera: “Es muy difícil sacar conjeturas de algo cuando recién se está conversando. Vimos que había preocupación, al igual que afectó a la población, y entendemos claramente que estamos todos en una emergencia nacional, también ante la incertidumbre de no saber lo que va a pasar ni cuánto tiempo va a durar. Planteamos la situación del espectro deportivo y fue bien recibido. Estamos en diálogo permanente con determinadas partes que se van a incluir en el informe”, dijo en el programa Vamos que vamos, en la radio 1010.

La reunión no arrojó decisiones ni medidas especiales, aunque De León manifestó que afinarán detalles y datos de manera virtual, y que si amerita se volverán a reunir. “Primero tenemos que encontrar un contacto vía internet. Obviamente, va a ser un paso de datos un poco más fino, y luego si lo amerita iremos a tener otra reunión, por supuesto”. Y agregó: “Lo más urgente son aquellos compañeros que sólo tienen ingresos del fútbol, y son 70 los jueces que están en esta situación. Esto no quiere decir que luego no atendamos las otras situaciones de los demás árbitros, porque ellos también tendrán una reducción en sus ingresos”.

El dirigente de los árbitros se manifestó también como ciudadano de un país que está tratando de afrontar una posible crisis por la pandemia de la covid-19: “Creo que es una situación que nos ha desbordado a todos, y que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, y apuntar a un efecto más solidario y social, porque la incertidumbre que hoy tiene la población nos abarca a todos y tenemos que saber manejar, en lo posible, la ansiedad, y ser más cautos”.