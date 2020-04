UEFA, entre reanudar o finalizar los campeonatos

El Comité Ejecutivo de la UEFA le busca la vuelta. En eso parecen estar todas las federaciones que integran la FIFA en tiempos de coronavirus. Aunque aburra hablar del tema, la tendencia de las organizaciones es clara y directa: encontrar los escenarios que permitan que la pelota ruede de nuevo.

Luego de una reunión por videoconferencia, la UEFA hizo públicas sus intenciones sobre cómo será volver. Por un lado, el ente europeo instó a las federaciones o ligas nacionales a “explorar todas las opciones posibles para jugar”, es decir, para que sus respectivos campeonatos terminen. Asimismo, la UEFA “subraya que la salud de los jugadores, de los espectadores y de todos los que participan en el fútbol, así como del público en general, debe seguir siendo la principal preocupación en este momento”.

Más claro: el interés de la UEFA es que los clasificados para la Champions y la Europa League de 2020-2021 queden establecidos como siempre, es decir, por el orden en el que terminan los clubes en sus respectivas ligas. En lo posible, antes de agosto. La opción por si hay ligas que no terminan, en este caso porque las autoridades de los países decidan que no se puede jugar debido al riesgo sanitario que suponen los partidos, es que se congelen las posiciones y de ahí salgan los clasificados –a modo de ejemplo, quienes irían a la Champions por España si el fútbol se terminara hoy serían Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, que son los cuatro primeros de La Liga–.

“El escenario ideal, si la situación pandémica lo permite, es que las competiciones actualmente suspendidas finalicen, permitiendo a los clubes clasificarse a las competiciones de clubes de la UEFA por mérito deportivo en su formato original. Si esta opción no es posible, en particular debido a problemas de calendario, sería preferible que las competiciones nacionales suspendidas se reiniciaran con un formato distinto, de manera que facilite a los clubes clasificarse por mérito deportivo. Si una competición nacional termina prematuramente por motivos legítimos, de acuerdo con las condiciones anteriores, la UEFA deberá requerir a la Federación Nacional en cuestión que seleccione a los equipos para las competiciones de clubes de la UEFA 2020-2021 en función de los méritos deportivos en las competiciones nacionales 2019-2020”, anunció la UEFA.

Pagos por adelantado

Así como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) adelantó los pagos a los equipos que están jugando las copas Libertadores y Sudamericana, la UEFA anunció el adelantamiento de los beneficios económicos para los clubes. “Dados los retos de los clubes para afrontar sus compromisos financieros vigentes mientras sus ganancias caen durante los cierres relacionados con el covid-19, los pagos se realizarán de inmediato”, dictaminó el ente del fútbol europeo.

El dinero se repartirá de la siguiente manera: 50 millones de euros para los clubes que han cedido jugadores a las 39 federaciones que no participan en los play off de los Clasificatorios Europeos; 17,7 millones de euros para los clubes que han cedido jugadores a las 16 federaciones que participan en los play off de los Clasificatorios Europeos; el balance de 2,7 millones de euros relacionado con los jugadores cedidos para los play off será distribuido tras la finalización de estos partidos de play off.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, comentó: “Los clubes europeos son una parte integral del éxito de nuestras competiciones de selecciones nacionales. En estos tiempos difíciles, cuando muchos clubes afrontan dificultades financieras, especialmente con su flujo de efectivo, era nuestro deber asegurarnos de que esos clubes recibieran los pagos tan pronto como fuese posible”. Por otra parte, pero en la misma dirección, Andrea Agnelli, presidente de la Asociación Europea de Clubes, dijo que el dinero adelantado “representa una inyección de liquidez muy necesaria para las finanzas de los clubes”. “Mientras la salud pública sigue siendo nuestra principal preocupación, garantizar el alivio financiero, jurídico y reglamentario antes de reanudar el fútbol en toda Europa, una vez que sea seguro hacerlo, es de suma importancia”, afirmó.