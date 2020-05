Al final no importa de quién fue la idea, lo que importa es que sea sensata, ejecutable y que aporte al juego. No es cierto que la International Football Association Board (IFAB, por sus siglas en inglés) o la FIFA hayan abrevado ideas de los proyectos mínimos que se están estableciendo en #IdeasDeCuarentena, pero sí lo es que por suerte hemos tenido ideas en común.

Teníamos para esta entrega una medida provisoria para los campeonatos de la pandemia, y otra justamente para el período posreadecuación, que en el mejor de los casos sería para la temporada 2022, si es que en 2021 nos podemos poner al día con todo lo atrasado en las canchas del mundo.

Finalmente, no podremos plantear ni la una, ni la otra. La provisoria, porque a pedido de la FIFA la IFAB aprobó de inmediato un cambio transitorio en las reglas del juego, modificando la regla 3. Nuestra propuesta, bastante parecida, quedó para atrás ante la institucional, que por cierto es muy valorable. De acuerdo con lo que planteó la FIFA, de manera extraordinaria, y seguramente por primera vez en la historia del fútbol, la IFAB ha aprobado un cambio transitorio que atravesará la disputa de los campeonatos de todas las asociaciones y confederaciones.

Hasta cinco cambios por equipo

La variación provisoria que podrá aplicarse en todos los torneos de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021, hasta el 1° de junio de ese año, afecta la regla 3. A los jugadores y en particular a las sustituciones. Ni bien se reanuden los campeonatos de fútbol, los clubes participantes en un partido podrán disponer de hasta cinco variantes en los 90 minutos. El aumento de los cambios no deberá incidir en la pérdida de tiempo, por lo que cada entrenador seguirá disponiendo de tres acciones para cambios, y si quiere realizar las cinco variantes deberá utilizar en un par de oportunidades cambios dobles. La modificación de la norma señala que “los dos equipos podrán utilizar un máximo de cinco suplentes”.

Asimismo, la FIFA anunció que recién después de analizar la experiencia podrá aprobar o no que esta se extienda más allá de torneos que empiecen y finalicen en 2021. En la Asociación Uruguaya de Fútbol, seguramente siguiendo todos los lineamientos de la Secretaría Nacional del Deporte, y hasta lo manifestado por la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte, la variable debería ser puesta en práctica desde el momento en que se reanude el Campeonato Uruguayo (cuarta etapa del Apertura, la B, la C y el fútbol femenino): “Los organizadores de las competiciones seguirán teniendo la potestad de decidir si aplican o no esta modificación transitoria”. Otra modificación, en este caso extraña y hasta injusta para campeonatos que ya están avanzados, es la que permite a aquellas federaciones que estuviesen disputando la temporada con VAR dejar de hacerlo.