Uno de los últimos ídolos del Athletic de Bilbao, Aritz Aduriz, hizo público su deseo de retirarse del fútbol profesional. El delantero de 39 años se va con 172 goles para los bilbaínos, siendo el máximo goleador del siglo XXI y el sexto de la historia del club vasco. Aduriz, que se operará de la cadera, comunicó la decisión vía redes sociales: "Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él. Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen".