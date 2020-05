Hace unos días, la Secretaría Nacional del Deporte les solicitó un protocolo sanitario a todas las federaciones y asociaciones deportivas, con la finalidad de volver a la actividad. Los primeros en mover sus fichas fueron los directivos de la Federación Uruguaya de Basket-Ball (FUBB), quienes enviaron su protocolo a los comandados por Sebastián Bauzá y a los clubes. Por otro lado, Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA), el gremio de jugadores, y los entrenadores nucleados en la Asociación Nacional de Entrenadores de Básquetbol Uruguayo (ANEBU) elaboraron el suyo, con la asistencia de los doctores Daniel Zarrillo, Diego Larroque y Nicolás Arrieta.

Los primeros pasos están dados. La idea de la FUBB y de los clubes es que la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) vuelva en setiembre; para El Metro, el torneo de segunda división, los planes eran otros: volver en junio, sin público en las tribunas. La respuesta de los equipos no tardó en llegar: los clubes del ascenso quieren que la temporada comience en noviembre, con público en las tribunas. Los dirigentes –y también los jugadores- dicen que los protocolos son muy difíciles de aplicar. Además, opinan que lo más recomendable (para tener en cuenta recaudaciones y contratos de jugadores, por ejemplo) es empezar a jugar después de que termine el torneo de primera división.

Novedades arriba

Las noticias con respecto a los pases, contrataciones y vencimientos de contratos en el básquetbol local son pocas. Es lógico: aún no comenzaron los entrenamientos, y si bien se plantea volver a la actividad en setiembre, es apresurado hablar de incorporaciones o bajas en los equipos.

Biguá fue el que dio la nota, pero por la negativa: Juan Sapo Rovira no continuará como entrenador del club de Villa Biárritz. Rovira –uno de los ídolos de la institución- también trabajaba con las divisiones formativas de más edad (juveniles y sub 23). “El único motivo que me dieron fue la mala campaña deportiva de este año. Por eso me sorprendió un poco. Se había hablado de viajes, de jugadores en el futuro, se había hecho una planificación, pero me llamaron y me informaron que el mal año que tuvimos llevaba a que prefirieran buscar otro entrenador”, le dijo el ex Biguá a Básquet Total.

Cuando se reanude la LUB restará una etapa para el final de la temporada regular y luego comenzarán los play off. Biguá disputó el Reclasificatorio y no pudo meterse en esa fase definitoria junto con Aguada y Urunday Universitario, que acompañarán a Olimpia, Malvín, Nacional, Trouville, Defensor Sporting y Hebraica y Macabi.