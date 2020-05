Por decisión del Bureau del Consejo sobre eventos de la FIFA, las copas del mundo sub 17 y sub 20 de fútbol femenino, previstas para este año, se postergaron para los primeros meses del año próximo. El comunicado de la FIFA conocido ayer dice textualmente que las nuevas fechas para los mundiales sub 20 y sub 17 femeninos se tomaron “tras evaluar de manera exhaustiva el impacto de la pandemia de covid-19 y las recomendaciones del grupo de trabajo de la FIFA y las confederaciones sobre la covid-19”. La FIFA hace una advertencia antes de dar a conocer las nuevas fechas y expresa que “serán objeto de un seguimiento continuo”.

La sub 20

La Copa Mundial Femenina sub 20 se jugará entre el 20 de enero y el 6 de febrero de 2021 en estadios de Costa Rica y Panamá. Hasta ayer la fecha fijada no tenía precisión, pero se había decidido que sería “en el mes de agosto de 2020”.

La FIFA hace una aclaración importante: “Se mantienen los criterios de convocatoria inicialmente establecidos”, es decir, podrán participar las jugadoras nacidas entre el 1º enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2004. Se entiende, entonces, que pueden jugar las futbolistas nacidas en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, utilizándose la novedad de fijar no sólo edades máximas para jugar, sino también edades mínimas.

Cabe anotar que, en este caso excepcional, al jugarse en el año siguiente al previsto, algunas jugadoras que cumplan 21 años en los primeros días de 2021 también podrán participar.

El Campeonato Sudamericano clasificatorio aún no ha terminado, ya que sólo se disputó la fase inicial, en la primera quincena de marzo, en las ciudades argentinas de San Juan y San Luis. La selección celeste ganó, en esa instancia, su pase a la ronda final de cuatro selecciones junto con Brasil, Venezuela y Colombia, y todavía está vigente la fecha de “principios de julio” fijada por la Conmebol para el cuadrangular que decidirá cuales son las dos selecciones que irán al Mundial centroamericano.

Cabe la posibilidad de que en estos días la Conmebol postergue esa final para la primavera.

La sub 17

La Copa del Mundo sub 17, que tendrá lugar en India, fue postergada por la FIFA y se jugará entre el 17 de febrero y el 7 de marzo.

Las jugadoras que pueden jugar en el país asiático son las mismas que si se hubiera disputado este año (el torneo estaba fijado para noviembre): en el texto de la FIFA se indica que son “las nacidas entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005”, es decir, las nacidas en 2003, 2004 y 2005.

Cabe la misma observación anecdótica ya realizada para la sub 20. Podrá jugar en el Mundial sub 17 alguna jugadora que tenga 18 años.

En cuanto al Sudamericano clasificatorio, el que debió terminar el domingo 3 de este mes en Uruguay, habiéndose jugado las series en Montevideo y Colonia, quedó postergado, el jueves 19 de marzo, para disputarse “a fines de agosto/principios de setiembre”, y a nadie podrá extrañar que la Conmebol vuelva a postergarlo, de acuerdo con lo definido por la FIFA con respecto a las fechas del Mundial.