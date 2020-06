La disputa de los Sudamericanos juveniles femeninos sub 20 y sub 17 fue fijada para octubre y noviembre de este año. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se lo comunicó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a las restantes asociaciones. Lo resuelto en la sede del fútbol sudamericano es la lenta respuesta a lo decidido el 12 de mayo, cuando, por resolución del Bureau del Consejo sobre eventos de la FIFA, las Copas del Mundo sub 17 y sub 20 femeninas, previstas para jugarse en 2020, fueron pospuestas para los primeros meses de 2021.

En los considerandos de la nota enviada por la Conmebol a la AUF, el director de competiciones, Hugo Figueredo, dice que “en las últimas semanas nos hemos estado abocando –conjuntamente con la FIFA– a la reprogramación de los torneos (juveniles femeninos) considerando que son clasificatorios de los campeonatos Mundiales respectivos”. Luego explica que deberán “definir las fechas finales de disputa de nuestros torneos, teniendo en cuenta que debemos finalizarlos antes del sorteo de los Mundiales”, aunque no informa cuál será la fecha. Luego concluye que “si todas las recomendaciones y protocolos sanitarios para la vuelta a las competiciones están aprobados previamente, en principio, la fase final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 20 se estaría disputando en Argentina en el mes de octubre, y el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 17 en el mes de noviembre en Uruguay”.

Dos noticias que importan para Uruguay

La Copa Mundial Femenina sub 20 se jugará entre el 20 de enero y el 6 de febrero de 2021 en estadios de Costa Rica y Panamá. Para Sudamérica están adjudicados dos cupos. La selección uruguaya se clasificó a la segunda ronda, el habitual cuadrangular final, en el torneo sudamericano que se jugó en las ciudades argentinas de San Luis y San Juan. Allí, en una actuación recordable, las celestes derrotaron a Chile 3-2 en el debut, luego le ganaron a Paraguay 4-2 y, tras perder con Brasil 6-0, se desquitaron con las peruanas derrotándolas por ese mismo tanteador. Quedaron segundas detrás de Brasil y se clasificaron a la fase final junto con Venezuela y Colombia, primero y segundo del grupo A, respectivamente.

La última jornada de la primera fase se jugó el sábado 14 de marzo, ya sin público en las tribunas por el estallido, en estas tierras, de la pandemia de covid-19, y se postergó la fase final. Lo otro importante que surge en el comunicado es la confirmación de Uruguay como sede del Sudamericano sub 17, ahora para noviembre. Cuando se designó a Uruguay se había decidido jugar el torneo en las sedes de Montevideo y Colonia. Allí se definirán –si eso se confirma– los tres cupos mundialistas que otorga esta categoría. La Copa del Mundo sub 17 a disputarse en India fue postergada por la FIFA para jugarse entre el 17 de febrero y el 7 de marzo.