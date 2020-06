El campeonato de básquetbol de segunda división –El Metro– tiene formato de disputa definido. Además, el torneo –que esta vez será más corto que nunca y luce muy atractivo por las contrataciones que han hecho los clubes– tiene fecha de comienzo: lunes 3 de agosto. Se jugarán 13 etapas durante dos meses (hasta el 13 de octubre), habrá básquetbol todos los días menos los domingos, los play off comenzarán en octavos de final con series al mejor de tres partidos. En cuartos de final y semifinales también se jugará al mejor de tres encuentros; la final será a partido único, el martes 13 de octubre. Los ascensos a la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2021-2022 serán dos. Todos los partidos se disputarán en el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basketball.

Con nombre y apellido

Cada equipo podrá contar con cuatro fichas mayores (incluyendo a los jugadores sub 23 de equipos de la LUB), dos fichas innominadas (con la posibilidad de que uno de ellos sea un jugador extranjero), una ficha calificada (un jugador formado en el club o que haya jugado los últimos dos torneos con ese club), una ficha “extra” (un jugador sub 21 de un equipo de la LUB o sub 23 de un equipo de la Divisional Tercera de Ascenso), y un sub 23 calificado (un jugador que haya participado en los últimos dos torneos con ese club).

Las contrataciones de los clubes fueron muchas y muy buenas. Demian Álvarez, campeón de la LUB pasada con Aguada y jugador de Biguá en la LUB que aún no terminó, reforzará a Stockolmo. Los azules del Prado concretaron la llegada del argentino Leonardo Mainoldi, además de otras fichas mayores como Juan Galleto, Martín Couñago, Nicolás Blessio y Damián Mujica. Manuel Mayora e Imanol Asaravicius reforzarán a Unión Atlética; Nicola Pomoli, Claudio Charquero, Federico Della Mea y Hernando Cáceres jugarán en Urupán; Martín Aguilera, Nicolás Delgado y Gonzalo Meira se pondrán la camiseta de Verdirrojo; en Tabaré estarán los hermanos De Gouveia, Matías y Santiago, Facundo Medina, Diego Tortajada y Octavio Medina.

Sayago, por su parte, sumó a Germán Silvarrey y al lituano campeón con Miramar el año pasado Zygimantas Riauka; Olivol Mundial incorporó a Pablo Mackansas y a Juan Diego Cabillón; en Lagomar jugará Martín Perdomo junto con Javier Álvarez, Nicolás Álvarez, Federico Ledanis y uno de los símbolos del club, Rodrigo Cardozo; Danubio tiene abrochado al León Alex López; Colón contará con una de las figuras de nuestro básquetbol, el Enano Fernando Martínez; 25 de Agosto apuntó a Marcel Souberbielle. Larre Borges y Cordón son otros que se armaron fuerte para volver a la Liga. Los albicelestes se aseguraron la vuelta de Marcelo Pepusa Pérez, ala-pivot de 42 años, quien el año pasado ascendió a la Liga con Peñarol; además, sumaron a Nicolás Bartesaghi y otro retorno, un hijo del barrio: Brian García. Pero hay más: Miguel Barriola y Martín Rojas también jugarán abajo del puente. Larre tendrá en su gran plantel a los hermanos Taboada, Leandro y Emilio, a Nicolás Catalá, Joaquín Borrallo, Joaquín Osimani y al argentino ex seleccionado olímpico Martín Leiva.