Luego de que el Ministerio de Salud Pública aprobara el protocolo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) activó la fase 1, en la que lo central es la realización de los test de coronavirus en los jugadores, los cuerpos técnicos y los funcionarios de los clubes.

El domingo, en el estadio Centenario, Boston River y Cerro fueron los primeros equipos que se hicieron los hisopados. Este lunes se los harán Danubio y Fénix; el martes, Liverpool y Peñarol; el miércoles, Progreso y Rentistas, y el jueves, River Plate y Nacional. Los tricolores, a diferencia del resto, se los harán de forma particular en su sede. Wanderers, Defensor Sporting y Montevideo City Torque ya se los hicieron; la AUF validará esos hisopados luego de que los cuerpos médicos de las instituciones envíen los resultados a la asociación. Los clubes del interior, por su parte, harán los test en sus respectivos departamentos, previa coordinación con la AUF. Serán 720 los test de covid-19 que hará la AUF. Esto será posible por el acuerdo que la asociación hizo con la Asociación Española, el Instituto Pasteur y la Universidad de la República.

Luego de que todos los planteles de Primera hayan hecho los test y de que se constate que no hay casos de coronavirus, cada club empezará a entrenar. Las prácticas serán en grupos divididos y horarios diferentes, según las instalaciones que cada club tiene a disposición. La AUF propuso que los entrenamientos no comiencen antes del 15 de junio. La idea de que todos los clubes coincidan en la fecha de arranque es que no exista ningún tipo de ventaja deportiva.

El largo camino irá intensificándose fase a fase. Recién en la última se podrán jugar partidos de preparación entre clubes. Agosto, que parece tan lejano, será el mes en el que la pelota ruede nuevamente. Volvé, mi negra.