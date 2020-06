Como cuando los movimientos de piezas se dan dentro de la tablita y forman esos dibujos que hablan de básquetbol, la estructura organizativa del básquet uruguayo intenta diseñar su futura jugada, o sea un conjunto de acciones que permitan volver a jugar.

No está fácil porque, entre otras cosas, hay que cumplir con los contratos preestablecidos. A propósito de compromisos adquiridos, tal vez el más trascendente para la Federación Uruguaya de Basket-Ball (FUBB) sea el de cumplir con la obligación de darle pantalla a Tenfield, (si se quiere) propietaria de los derechos de televisación de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).

Buscando el regreso de la actividad tras meses de parate, días pasados los dirigentes de la FUBB plantearon una idea a los clubes que, entre otras cosas, propone que la LUB retorne a partir de octubre y que, antes, entre julio y setiembre, se dispute El Metro.

La idea quedó planteada y ahora serán los clubes los que, en asamblea general, la aprueben o no. Pero no es sólo aprobar que vuelvan los campeonatos. La propuesta trae aparejado extender un año el vencimiento del contrato con Tenfield, que pasaría de terminar en 2027 a hacerlo en 2028. Como contrapartida, la empresa pagaría el dinero correspondiente a 2028 (sin intereses ni reajustes). Como cualquier contrato debe ser ratificado por todos los clubes, la asamblea que viene será decisiva para que haya básquet este año. “No olvides que la causa de tu presente es tu pasado así como la causa de tu futuro será tu presente”, diría el poeta, que no sabría nada de básquetbol pero sí mucho de lo que nos pasa.

La futura programación

La LUB quedó trunca cuando faltaba la última fecha de la Liguilla, jornada decisiva para que queden ordenados los cruces de play off. Los clasificados para la definición del torneo son Olimpia, Malvín, Nacional, Defensor Sporting, Trouville, Hebraica Macabi, Aguada y Urunday Universitario. Esa última fecha se jugaría en octubre y los play off se extenderían hasta diciembre. La idea es disputar todos los partidos que queden en el Palacio Peñarol o el Antel Arena, sin público en todos los casos.

La reprogramación, además, presenta una LUB especial, que iría desde enero a mayo (y así se completan los meses que Tenfield y la FUBB tienen acordados para transmitir básquetbol). Ese torneo sería más reducido y participarían 12 equipos, los diez que quedan de esta temporada más Miramar y Peñarol, ascendidos desde El Metro.

Más allá de la LUB, el básquetbol capitalino volvería en julio con El Metro. La planificación propuesta es que se dispute desde ese mes hasta setiembre, sin público y en algún escenario neutral. Los clubes que lo jueguen serán 25 de Agosto, Colón, Cordón, Danubio, Lagomar, Larre Borges, Olivol Mundial, Sayago, Stockolmo, Tabaré, Unión Atlética, Urupán y Verdirrojo.