Y se dio, nomás: Liverpool, tras su último título en 1989-1990, logró consagrarse campeón en Inglaterra. El sueño de ganar la Premier League por primera vez se hizo realidad: a falta de siete fechas, los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp le sacaron 23 puntos al segundo, el Manchester City de Pep Guardiola. Un verdadero campañón de los reds. Fue el título número 19 del Liverpool, segundo en la tabla histórica del fútbol inglés tras el Manchester United, que lleva 20.

Liverpool no pudo festejar en la cancha. Sí habían cumplido con su trabajo el miércoles, porque con la goleada 4-0 sobre el Crystal Palace en Anfield obligaron al City a no perder puntos. Esos goles de Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Fabinho y Sadio Mané quedaron como atragantados, sórdidos, porque a los que arman los campeonatos en Inglaterra se les ocurrió que no sólo no jugaran al mismo horario, sino que lo hicieran un equipo primero que el otro.

En resumen, el Liverpool de Klopp ha hecho grandes campañas y deja nombres para la historia: Salah, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, el capitán Jordan Henderson, el propio Mané y Alisson, siempre importante bajo los palos.

La que faltaba

Liverpool se sacó la mufa. Como si se tratara de un embrujo, desde que el campeonato se pasó a llamar Premier League, el entonces más ganador de Inglaterra nunca se pudo quedar con el torneo.

Lejos de tener malas o pésimas campañas, Liverpool ganó de todo durante estas tres décadas. A nivel internacional fue campeón de dos Champions League (aquella emocionante final de 2005 ante el Milan, donde perdía 3-0, empató y ganó por penales; y la más reciente, la de 2019, con Salah como figura determinante); ganó el Mundial de Clubes en 2019; se quedó con una Copa de la Uefa (en 2001, hoy llamada Europa League); y logró tres veces quedarse con la Supercopa de Europa (2001, 2005 y 2019).

En lo local una de las veces que estuvo más cerca fue cuando Luis Suárez era una de las insignias del club. En 2014 Suárez fue el máximo goleador de la Premier, pero su equipo murió en la orilla ante el Manchester City.

Sin Premier, el Liverpool buscó éxitos más pequeños que no fueron pocos: logró tres FA Cup (1992, 2001 y 2006), ganó dos Community Shield (2001 y 2006) y campeonó en cuatro ocasiones en la Copa de la Liga (1995, 2001, 2003 y 2012).