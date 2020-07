Junto con la noticia surgida desde la Secretaría Nacional del Deporte que dio cuenta de que desde el lunes 13 de este mes se podrá comenzar con los entrenamientos regulares en el amplio espectro del fútbol amateur –y, por lo tanto, en el fútbol femenino–, salteándose dos fases de los protocolos que habían sido acordados, también quedó establecido cuáles clubes del fútbol femenino y con cuántas categorías afrontarán la corta temporada de la 25ª edición de sus campeonatos.

La temporada del aniversario de plata estaba pronta para comenzar el 29 de marzo, pero eso no sucedió por la llegada a Uruguay de la pandemia de covid-19.

La dirección de la modalidad en crecimiento les solicitó en junio a sus clubes que reconfirmaran su participación y en cuáles categorías. Se había decidido competir en categoría absoluta –en Primera y Segunda división–, en sub 19 y sub 16, ampliándose con una cuarta modalidad, la sub 14, categoría que ya se jugaba –como extraedad– en el ámbito del fútbol infantil, en la Asociación Uruguaya del Fútbol Infantil.

El plazo para confirmar la participación se cerró el martes 30, y no hubo deserciones significativas con respecto a lo previsto en marzo.

Otro récord de participantes

En el fútbol femenino año a año se baten marcas. De los 59 equipos que compitieron el año pasado, se pasó a 64. Y aún podría crecer en la categoría más chica.

Diez clubes tendrá la Primera División: Peñarol, Nacional, Liverpool, Progreso, Canelones Fénix, River Plate, San Jacinto Rentistas –según el orden de clasificación del torneo pasado–, más los tres que llegan desde el ascenso: Defensor Sporting, Atenas de San Carlos y Danubio. Este último, tercero en el torneo 2019, llegó al máximo escalón por la importante deserción de Colón, un grande de los últimos años.

En Segunda División serán 15 los aspirantes a llegar a la divisional superior. Según el orden de clasificación en la temporada 2019, quedan 12 clubes: Náutico, Canadian, Cerro, Racing, Juventud, Rampla Juniors, Udelar, San José, Wanderers, Albion, Keguay y Boston River. Completan Plaza, que bajó de la A estando fusionado con Línea D, y dos novedades que se deben aplaudir: Villa Teresa y Parque del Plata. Se disolvió el plantel de Bella Vista, otro descendido de 2019.

Y las divisionales juveniles

En sub 19 y sub 16 habrá 16 clubes participantes por categoría. Los que estarán en ambas divisionales son River Plate, Náutico, Canelones Fénix, Atenas, Nacional, Danubio, Parque del Plata, Peñarol, Liverpool, San Jacinto Rentistas y Juventud.

Completarán la sub 19 Progreso, Boston River, Wanderers, Defensor Sporting y Plaza.

Los cinco que también estarán en sub 16 serán Rampla, Colón, Canadian, Racing y Cerro.

En principio, en la debutante sub 14 habrá al menos siete clubes: Náutico, Nacional, Danubio, Parque del Plata, Racing, Liverpool y San Jacinto Rentistas.

Debe destacarse, porque es un logro muy meritorio, que son seis los clubes que competirán con cartón lleno, en las cuatro modalidades: Danubio, Liverpool, Nacional, Náutico, Parque del Plata y San Jacinto Rentistas.